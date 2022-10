Geronnene und verschwundene Materie im Wörgler Polylog

Was schon im Titel „Ornament und Schichtung“ der Schau anklingt, in der sich zwei konträre Spielarten der Malerei gegenüberstehen. Der 62-jährige Christian Stock als einer, der die Malerei sich zur Skulptur türmen lässt, während der vor 14 Jahren erst 55-jährig verstorbene Obholzer das Reale zur Illusion entmaterialisiert.

Was die beiden aus Tirol stammenden, weit über die Landesgrenzen hinaus renommierten Künstler – die in Wien studiert haben, leben bzw. gelebt haben – verbindet, ist der konsequent konzeptionelle Ansatz ihres Tuns. Genauso wie ein unendlich langer Atem, den die beiden offensichtlich haben bzw. hatten. Ist in den unendlich langen Entstehungsprozessen ihrer Arbeiten doch nichts zufällig, nichts emotional aus dem Bauch heraus „geschossen“, jedes Detail exakt kalkuliert.