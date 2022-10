14 Festnahmen in Frankreich nach Überfällen auf Schweizer Uhrenfirmen

Straßburg – Fast ein Jahr nach spektakulären Raubüberfällen auf Uhrenhersteller in der Schweiz hat die Polizei in Frankreich 14 Verdächtige festgenommen. Wie die französische Polizei am Samstag mitteilte, wurden gegen zwei der Verdächtigen offizielle Ermittlungsverfahren wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung eingeleitet. Mindestens vier weitere Männer sollen Anfang kommender Woche vor dem Ermittlungsrichter erscheinen. Die anderen wurden zunächst wieder freigelassen.