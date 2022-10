TT-Kommentar zur WSG Tirol: Niemand ist größer als das Kollektiv

Co-Trainer Martin Svejnoha wischte sich den imaginären Schweiß aus dem Gesicht und schnaufte tief durch. Nicht nur dem Tschechen fiel ein Stein vom Herzen. Der am Ende erzitterte 3:2-Sieg über Lustenau war irgendwie auch eine Art Revanche. Denn die Auftaktniederlage im Sommer stellte ohne Zweifel eine der schmerzhaftesten in dieser Saison dar. Gestern konnte Trainer Thomas Silberberger zufrieden sein, vor allem in der ersten Halbzeit war es ein starker Auftritt. Nachdem die Tiroler dabei gnadenlose Effektivität demonstriert hatten, brachte man den erst zweiten Heim-Dreier der Saison ins Trockene. Wenn auch mit etwas Mühe ...