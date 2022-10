Sechs Minuten reichten Sturm für 3:2-Sieg gegen WAC, Last-Minute-Erfolg für Altach

Ein Dreifachschlag nach der Pause hat Sturm Graz einen 3:2-Heimsieg über den WAC beschert. Drei Tage nach dem gelungenen Europacup-Auftritt in Rom bestanden die Steirer auch den Charaktertest nach 0:1-Rückstand und bestreiten das Cup-Duell mit dem Stadtrivalen GAK am Mittwoch in einer Hochphase. Beim 100. Pflichtspiel von Christian Ilzer als Sturm-Trainer stoppte der zumindest Kurzzeit-Tabellenführer zudem eine Unserie von zuletzt sieben verlorenen Heim-Duellen mit dem WAC.