KV-Verhandlungen der Metaller: Streik liegt in der Luft

Wien – Im Zeichen von extrem hoher Inflation, Energiekrise und Ukraine-Krieg startet heute die zweite Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag (KV) 2023 in der Metalltechnischen Industrie (FMTI). Erwartet werden harte Verhandlungen und auch Streiks liegen in der Luft. Am Tisch liegt die Gewerkschaftsforderung von 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Die Arbeitnehmer haben bereits letzte Woche den Druck erhöht. Sollte es keine Einigung geben, dann wollen sie Betriebsversammlungen in der gesamten Metallindustrie abhalten.