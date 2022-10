Verkehrschaos in Innsbruck nach schwerem Unfall auf A12 bei Kranebitten

Innsbruck – In Innsbruck ging heute in den Morgenstunden vielerorts gar nichts mehr: Ausgerechnet im Frühverkehr sorgte ein Lkw-Unfall auf der Inntalautobahn bei Völs-Kranebitten für eine Sperre. Die Folge waren Staus und Ausweichverkehr, der auch schon bald die Bundesstraßen im Innsbrucker Stadtgebiet verstopften.

Die Autobahn in Richtung Westen wurde gesperrt. Die Polizei richtete eine Umleitung ein, was aber zu entsprechenden Staus auf den Einzugsstraßen in der Stadt führte. Gegen 7.30 Uhr wurde die Sperre aufgehoben, es kam aber weiter zu Behinderungen, weil die Fahrspur nur einspurig befahrbar war. In beiden Richtungen gab es im Frühverkehr mehrere Kilometer Stau. Dieser reichte in einer Richtung zeitweise bis Hall-West und in der anderen Seite bis Zirl-West zurück. Die Wartezeiten für Hunderte Pendler betrugen bis zu eineinhalb Stunden. (TT.com)