12.000 Euro aus Serfaus für die Kinderbühne Tirol

Serfaus – Seit 2015 werden in der Familien-Lichter-Kapelle Hög in Serfaus durch das Anzünden von Kerzen Spendengelder für wohltätige Vereine gesammelt. In diesem Jahr konnte die Seilbahn Komperdell GmbH Serfaus eine Summe von 12.000 Euro an den Verein Kinderbühne Tirol übergeben. Der Verein bietet ein psychotherapeutisches Gruppenangebot für Kinder und Jugendliche sowie einen „neutralen Platz für ihre Sorgen, Ängste, Trauer, Schuldgefühle oder ihre Wut“, informieren Martina Hagleitner und Karl-Ernst Heidegger über ihre Arbeit.