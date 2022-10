Oberländer „Mini-Tag“ der Diözese knackte Teilnehmerrekord

Landeck – „Ministranten sind die Vertreter der Gemeinde am Altar. Eine Messe ist also erst vollkommen, wenn auch sie dabei sind“, sagte Mathias Steixner, hauptberuflicher Ministranten-Referent der Diözese Innsbruck, über den wichtigen Stellenwert des Ministrantendiensts. Eine tragende Rolle also, die einer großen Gemeinschaft an ehrenamtlichen Jugendlichen bedarf. Als die Diözese am vergangenen Samstag wieder zum traditionellen „Mini-Tag“ lud, wurde diese Größe einmal mehr unter Beweis gestellt: Entgegen der erwarteten 120 Anmeldungen nahmen schlussendlich über 250 Ministranten – kurz: „Minis“ – teil. Das bedeutete eine neue Höchstzahl bei den Oberländer Mini-Tagen.