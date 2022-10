Erneuerung der Südtiroler Siedlung in Telfs: Ein Ortsteil ändert sein Gesicht

Telfs – Die schrittweise Erneuerung der Südtiroler Siedlung in Telfs zählt zu den größten Bauvorhaben im gesamten Tiroler Oberland. Seit 2015 hat die Neue Heimat Tirol (NHT) in bislang drei Bauabschnitten 145 neue Wohnungen am Standort der alten Siedlung errichtet. Gestern folgte nun der Spatenstich für die vierte und größte von insgesamt sechs Bauphasen: Nach Plänen des Architekturbüros Walch und Partner entstehen bis Herbst 2024 87 Mietwohnungen – verteilt auf sieben Baukörper im Passivhausstandard, mit zentraler Pelletsheizung plus Photovoltaikanlage.