Japanische Delegation in Reutte: Wolf und Bär interessierten Partner aus Nippon

Breitenwang, Reutte, Oshu – Die japanische Flagge war die vergangenen Tage am Gemeindeamt in Reutte gehisst. Keine besondere geopolitische Ansage, sondern ein Zeichen des herzlichen Willkommens. Denn eine 15-köpfige Delegation aus Oshu im Norden Japans mit Bürgermeister Jun Kuranari an der Spitze war angereist. Der Städtepartnerschaft zwischen Breitenwang, Reutte und Oshu, die seit 1991 besteht, wurde Leben eingehaucht. Über die große Entfernung an sich schon eine schwierige Übung, hatte Corona das verbindende Band noch fragiler werden lassen. Nun aber war es wieder so weit. Die Gäste aus Nippon besuchten die touristischen Hotspots und freuten sich über Empfänge, bei denen lukullische Genüsse serviert wurden. Weder Japanisch noch Deutsch standen bei der Konversation im Vordergrund. Englisch war die Verkehrssprache, die zur allgemeinen Verständlichkeit benutzt wurde. Hoch im Kurs standen auch Direktsprachübersetzungen mit Google Translator.