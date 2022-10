„Das schlaue Füchslein“: Ein Fest für die Natur der Oper

Wien – Das Ende ist ein Glaubensbekenntnis zur Zukunft der Oper. Leoš Janáček wird in ein großes Herz verfrachtet und in die Bühnenmitte geschoben, daneben treten die berühmtesten Opernpaare hervor: Aida und Radames, Mimì und Rudolfo, Brünnhilde und Siegfried, Papageno und Papageno und viele mehr. Der neue Theater-an-der-Wien-Intendant Stefan Herheim setzt zum Auftakt ein buntes Lebenszeichen für die Oper. So wie auch das Leben der Füchse seinen natürlichen Kreislauf weitergeht. Selbst wenn Janáček sein schlaues Füchslein am Ende erschießen lässt, vom Förster, der es als Jungtier mit nach Hause nahm, bis es seiner Natur folgte, wieder in den Wald verschwand, dort den Fuchs traf, sich vermehrte. Ihre Jungen leben weiter.