Streit um Vorkaufsrecht: Stadt-SPÖ will Verkauf von leistbaren Wohnungen aussetzen

Wer soll in Innsbruck eine Stadtwohnung bekommen? Für die Grünen haben Bedürftige Vorrang, ÖVP-FPÖ-FI möchten jede zweite Wohnung an Angehörige der Mittelschicht vergeben.

Innsbruck – Damit geförderte Wohnungen nach einiger Zeit nicht teuer am privaten Markt weiterverkauft werden können, lässt sich die Stadt Innsbruck ein umfassendes Vorkaufsrecht einräumen. Wie berichtet, brachte eine Käuferin dagegen Klage ein und bekam in erster Instanz Recht.

Die Stadt Innsbruck will dieses weitreichende Urteil nicht kampflos hinnehmen. Einstimmig beschlossen Grüne, FPÖ, Für Innsbruck, ÖVP und SPÖ im Stadtsenat, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Bis der Rechtsstreit ausgefochten ist, will die SPÖ den Verkauf von leistbaren Eigentumswohnungen auf Eis legen. „Wir können mit diesem Konstrukt nicht weitermachen, bevor wir nicht Rechtssicherheit haben, dass diese Wohnungen auch leistbar bleiben“, betont SPÖ-Stadtparteivorsitzender Benjamin Plach. Die Innsbrucker Immobiliengesellschaft IIG solle diese Wohnungen halten und kostendeckend an die Innsbrucker Mittelschicht vermieten. Damit werde auch dem Mittelstand ein Mietangebot gemacht. Plach will diesen Vorschlag in den Vergaberichtlinien für Stadtwohnungen verankert wissen.