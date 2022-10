Krebshilfe-Präsident Marth in „Tirol Live“: „90 Prozent der Frauen sind am Leben“

Innsbruck – Kaum eine Erkrankung ist so gefürchtet wie Krebs. Erhalten Frauen die Diagnose Brustkrebs, dann ist es, als würde der Boden unter ihren Füßen weggerissen. Nicht den Mut zu verlieren, ist einfacher gesagt als getan. Aber die Prognosen werden immer besser: „Fünf Jahre nach der Diagnose sind mehr als 90 Prozent der Frauen noch am Leben“, machte Christian Marth, Direktor der Innsbrucker Uniklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Präsident der Krebshilfe-Tirol, im „Tirol Live“-Studio Hoffnung. Noch nie seien aufgrund des zunehmenden Alters so viele Menschen an Krebs erkrankt wie heute. Doch noch nie hätten auch so viele überlebt. Die Fortschritte der Medizin und maßgeschneiderte Therapien haben es möglich gemacht.