Kritik an GemNova-Beteiligung: FPÖ, Grüne und NEOS pochen auf Transparenz

Innsbruck – Seit ihrer Gründung 2010 sorgt die Dienstleistungsgesellschaft des Tiroler Gemeindeverbands immer wieder für Diskussionen. 2012 musste sogar das Land der GemNova mit 320.000 Euro finanziell unter die Arme greifen. In den vergangenen Jahren war die Situation ebenfalls nicht rosig, der Gemeindeverband sah sich deshalb 2019 zu einer Patronatserklärung in Höhe von 825.000 Euro veranlasst. Wie GemNova-Geschäftsführer Alois Rathgeb gegenüber der TT erklärt, gehe es aber aufwärts. „Trotz sehr schwieriger Rahmenbedingungen wurden 2021 und werden 2022 operative Gewinne erwirtschaftet und der Bilanzverlust ausgeglichen.“

Eine Beteiligung beim Radunternehmen „Ride with Passion GmbH“ (Tirol Cycling Team) sorgt jetzt erneut für Diskussionen. Ende des Jahres will die GemNova allerdings vom Sattel absteigen.

„Angesichts der aktuellen Finanz-Erkenntnisse über die GemNova wird deutlich: Es braucht dringend Transparenz für die GemNova und ihre Muttergesellschaft, den Gemeindeverband“, fordert der grüne Klubobmann Gebi Mair. Der Gemeindeverband sei in Tirol als privater Verein organisiert und es gebe daher auch keine öffentliche Kontrolle seiner unternehmerischen Tätigkeit. „Ein Gemeindeverband sollte Transparenzstandards erfüllen. Er sollte nicht als privater Verein, sondern als Körperschaft öffentlichen Rechts organisiert werden“, gibt Gebi Mair für die kommende Landtagsperiode die Parole aus. „Wir wollen Licht in den Gemeindeverband und seine Unternehmungen bringen. Politik muss sich vor der Öffentlichkeit verantworten, und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister müssen das ebenfalls.“

Für NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer biete die GemNova „mittlerweile ein Samelsurium an Leistungen an und macht privaten Unternehmen Konkurrenz“. Er, so Oberhofer, finde diese Entwicklung bedenklich. „Schließlich schlittert die GemNova immer wieder in finanzielle Turbulenzen.“ (pn)