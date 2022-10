Großeinsatz in Innsbrucker Museumstraße: Brandursache wird ermittelt

Zahlreiche Feuerwehrleute kämpften am Dienstag gegen einen „größeren Brand“ auf dem Dach eines Hauses in der Museumstraße.

Innsbruck – Ein Großeinsatz in der Innsbrucker Innenstadt forderte am Dienstagnachmittag die Feuerwehren. Kurz nach 16 Uhr brach im Bereich einer Dachterrasse auf einem Banken-Gebäude in der Museumstraße ein Feuer aus, dichter Rauch war über der Stadt zu sehen.