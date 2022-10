Brand auf Dach eines Wohnhauses in Bach: Feuer von Hausbesitzern gelöscht

Bach im Lechtal – Am Montag gegen 20.50 Uhr ist das Dach eines Wohnhauses in Bach in Brand geraten. Auslöser war laut Polizei ein Ofen, der das Dämmmaterial am Dach entzündete – dieses war nämlich gerade umgebaut worden. Die Hausbesitzer konnten das Feuer mit mehreren Feuerlöschern selbst löschen.