Abschied von Platter, Felipe & Co: Letzte Sitzung von Schwarz-Grün in Tirol

Innsbruck ‒ Während am Freitag die neue schwarz-rote Landesregierung präsentiert werden soll, fand am Dienstagnachmittag die letzte Regierungssitzung der derzeit amtierenden schwarz-grünen Regierung statt ‒ mit LH Günther Platter (VP), LHStvin Ingrid Felipe (Grüne), LHStv Josef Geisler (VP), LRin Beate Palfrader (VP), LRin Gabriele Fischer (Grüne), LRin Annette Leja (VP), LR Anton Mattle (VP) und LR Johannes Tratter.

Der scheidende Landeshauptmann Günther Platter äußerte sich danach: „Die vergangenen viereinhalb Jahre waren geprägt von Chancen und Herausforderungen, die wir durch ein stetiges Miteinander und der gemeinsamen Suche nach konstruktiven Lösungen bestmöglich genutzt und gestemmt haben. Gerade die vergangenen zweieinhalb Jahre – durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine – war die Politik weltweit in einem ‚Krisenmodus‘. Besonders in solch herausfordernden Zeiten ist es wichtig, dass man sich auf ein funktionierendes und zusammenarbeitendes Team verlassen kann. Das habe ich innerhalb der Tiroler Landesregierung in den vergangenen Jahren stets schätzen dürfen. Es waren ereignisreiche Jahre, in welchen wir mit über 4000 Anträgen eine Vielzahl an Meilensteinen auf den Weg gebracht haben."