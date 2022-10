Opulenz im Autopilot: Arctic Monkeys mit neuem Album

Mit „AM“ (2013) und Josh Homme als Produzent gelang der nächste Coup. „Why’d You Only Call Me When You’re High?“ – mehr Stoner ging in den frühen Zehnerjahren nicht mehr. Dann war aber endgültig die Luft draußen. Es wurde ruhig um die Briten.

Bis „Tranquility Base Hotel & Casino“ (2018) – ein Album, das quasi ohne Gitarren auskam. Das ist bei „The Car“ nun wieder anders. Im titelgebenden Track krachen sie ordentlich. Nur in schonenden Dosen halt. Turner braucht sie nicht mehr, um sich an ihnen festzuhalten. In den zehn neuen Songs steht die Stimme – in erzählenden Passagen erinnert sie an Bowie – im Zentrum. Dazu samtene Streichersätze (etwa in „There’d Better Be A Mirrorball“). Das Balladen-Piano („Big Ideas“) ist immer griffbereit. Referenzen an Radiohead oder sogar Queen liegen nahe – eindeutig sind sie aber nicht. Anderswo bricht das Album aus, wird soulig (und schmalzig): Man höre „I Ain’t Quite Where I Think I Am“ oder „Jet Skis On The Moat“. Eine orchestrierte Opulenz schwingt in den meisten Tracks mit.