Missbrauch in Feriencamp am Achensee: Prozess gegen 74-Jährigen vertagt

Innsbruck – Ein 74-Jähriger hat sich am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen des Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger verantworten müssen. Er soll im Sommer 2009 als Feriencamp-Leiter am Achensee einen neunjährigen Buben missbraucht und sich damit zusätzlich des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses schuldig gemacht haben. Der Angeklagte war im Ermittlungsverfahren nicht geständig, vor Gericht bekannte er sich neuerlich „nicht schuldig".

Es handle sich bei den Missbrauchsvorwürfen um „unmögliche Sachen", strich der damalige Feriencamp-Leiter heraus. „Ich habe das ganz sicher nicht getan", beteuerte er. Es sei vielmehr denkbar, dass sich der besagte Missbrauchsvorfall „in der Kindheit" des Betroffenen ereignet habe und dieser diesen dann fälschlicherweise im Ferienlager am Achensee verortet habe.

Prozess auf Dezember vertagt

Zuvor hatte die Staatsanwältin hingegen keinen Zweifel daran gelassen, dass das mutmaßliche Opfer „absolut glaubwürdig ist" und sich der Vorfall am Achensee tatsächlich ereignet habe. „Es gibt schlicht keinen anderen plausiblen Grund, warum dieser den Angeklagten jetzt nach so vielen Jahren so massiv belasten sollte", betonte die öffentliche Anklägerin. Die Verteidigerin des Angeklagten zeichnete hingegen ein anderes Bild: „Man muss sich sehr wohl fragen, ob die Erinnerung des Betroffenen verlässlich ist". Es sei definitiv denkbar, dass dieser schlicht „eine falsche Erinnerung kreiert hat".

Nachdem das Video der Einvernahme des Opfers nicht korrekt aus Vorarlberg an das Gericht übertragen worden war, wurde der Prozess am Mittwochvormittag vertagt. Die Verhandlung soll im Dezember fortgesetzt werden.

Betreuer ließ sich nicht mehr ausforschen

Laut Anklageschrift hat sich der 74-Jährige – nach vorangegangenem schwerem Missbrauch in der Nacht durch einen Betreuer – am darauffolgenden Morgen ebenfalls an dem Burschen vergangen. Der Betreuer ließ sich von der Justiz indes nicht mehr ausforschen.

In einer schriftlichen Stellungnahme hatte der Angeklagte angegeben, nie jemanden missbraucht zu haben oder „gegen die sexuelle Integrität ihm anvertrauter Kinder und Jugendlicher gerichtete Handlungen" gesetzt zu haben. Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft attestierte dem mittlerweile erwachsenen Mann, der den Sachverhalt erst viele Jahre später zur Anzeige brachte, jedoch einen „äußerst glaubwürdigen Gesamteindruck". (APA/TT.com)