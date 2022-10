Zwei Mal Silber, zwei Mal Blech

Die Tirolerinnen in Hard – darunter die Medaillengewinnerinnen Lisa Hüte, Lara Miljak, Sarafina Adiakpor, Maya Eder, Julia Etschmann, Indra Nohumchuluun (Jugend B), Alessia Wimmer, Denise Biberschick, Helena Kleinhans, Vera Tereshshenko, Maya Buhl und Anna Schrill (Juniorinnen).

Innsbruck – Da strahlten Tirols Gymnastinnen – und mit ihnen ihre Trainerinnen: Bei den österreichischen Gruppen-Meisterschaften am Wochenende in Hard heimsten sie gleich zwei Silbermedaillen ein – dabei wäre sogar noch mehr drin gewesen: Den Tiroler Juniorinnen fehlten gerade einmal zwei Zehntelpunkte auf Sieger Graz. In der Jugend-B-Klasse war man mit zwei Teams gestartet, schaffte Silber bzw. Rang vier und im Jugend-C-Bewerb lagen die Tirolerinnen als Vierte auch nur 0,45 Zähler hinter Bronze. LZ-Leiterin Petra Gabrielli lobte: „Eine tolle Leistung aller, sie sind sehr fleißig und entwickeln sich toll.“