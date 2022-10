Kurzzeitiger Stromausfall im Innsbrucker Stadtteil Wilten-West

Innsbruck – Am Mittwochnachmittag kam es im Innsbrucker Stadtteil Wilten zu einem kurzzeitigen Stromausfall. „Betroffen sind die Bereiche beim Friedhof, Richtung Westen bis Sieglanger und bis zum AZW. Die Einheiten der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Wilten sind im Einsatz“, informierte der für die Sicherheit in Innsbruck zuständige Vizebürgermeister Johannes Anzengruber am Nachmittag. Mehrere Personen wurden demnach aus steckengebliebenen Liften befreit.