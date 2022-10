Eine neue Filmgeschichte zum 60er der Viennale

Wien – Die Viennale beginnt heuer überaus italienisch. Und das nicht nur mit Festivaldirektorin Eva Sangiorgi, die heuer das 60. Jubiläumsfestival zelebrieren kann. Auch der Eröffnungsfilm „Vera“ der Südtirolerin Tizza Covi und ihres Partners Rainer Frimmel führt das Publikum auf der Leinwand des Gartenbaukinos nach Rom. Das Wahlwiener-Regieduo hat damit bereits beim Filmfestival von Venedig in der Sektion „Orizzonti“ zwei Preise geholt. Ein perfekter Auftakt für das Wiener Herbstfestival mit genau dem richtigen Maß Glamour!

Mit „Vera“ entwickelt das Regieduo sein erfolgreiches Konzept semidokumentarischer Spielfilme weiter. Diesmal steht Filmschauspielerin Vera Gemma im Zentrum der für sie geschriebenen Geschichte. Die führt nach einem Zusammentreffen mit einem Vorstadt-Jungen aber ziemlich schnell aus der glitzernden Filmbranche heraus. Veras Fahrer fährt diesen mit dem Auto an. In der Rolle der pflegenden Patentante findet Vera aber bald Gefallen – auch wenn sich die soziale Hilfe trotz guten Willens nicht einfach gestaltet.

Das Spannende an dieser Besetzung: jener Faden, der aus der Fiktion direkt in die italienische Filmgeschichte führt. Vera steht nämlich im Schatten ihres berühmten Schauspieler-Vaters Giuliano Gemma. Mit diesem Erbe hadert die Tochter. In einer Szene tauscht sie sich darüber mit Asia Argento, Tochter von Regie-Altmeister Dario Argento, aus. Nun hat Vera Gemma ihre eigene Filmgeschichte geschrieben.