Andreas Vitásek im Treibhaus: Der Herr Karl in der Provinz

Innsbruck – Andreas Vitásek hat sich an einen Klassiker österreichischer Realsatire herangewagt: Helmut Qualtingers „Der Herr Karl“, verfilmt anno 1961, damals noch ein Aufreger, schließlich ist besagter Herr Karl ein monologisierendes Fahnderl schon bei leichtem Wind. Gestern Sozi, heute Konservativer, morgen Nazi, nach dem Krieg ein Wendehals in Dauerrotation. Wer besser zahlt, schafft an. Er ist Opportunist, Mitläufer, Mittäter, sich selbstmitleidigst exkulpierend, denn die Zeiten waren damals ja zu jeder Zeit „furchtbar“. Der Herr Karl schwamm freilich immer obenauf, egal welche Welle politisch gerade daherschwappte.