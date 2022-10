TT-Kommentar zur Tiroler Regierung: Neue Koalition! Alter Stil?

Neu regieren? Hoffentlich kommt das selbst gesteckte Ziel wirklich noch bei Schwarz-Rot an. Wechselt Noch-Landesrat Hannes Tratter (VP), wie seit Wochen kolportiert, in den nächsten Monaten in die der Stadt Innsbruck und dem Land Tirol gehörende Wohnbaugesellschaft Neue Heimat, dann ist das leider alter Stil. Das hatten wir 2012 schon einmal, als Ex-SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Hannes Gschwentner, sich aus der Regierung verabschiedend, dort volley andockte. Da geht es nicht um fachliche Qualifikationen, sondern um die Vorgangsweise. Die öffentliche Ausschreibung wird zur Farce, wenn bereits jetzt feststeht, dass ein Ex-Politiker einem ehemaligen Regierungsmitglied in der Neuen Heimat nachfolgt.