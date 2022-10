Innsbruck schöpft Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabe voll aus

Innsbruck – Am 1. Jänner 2023 tritt das neue Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetz in Kraft. Gleichzeitig wird die Höhe der bestehenden Freizeitwohnsitzabgabe an die neuen Sätze angepasst sowie die Höhe der Leerstandsabgabe festgelegt. In beiden Fällen kommen in Innsbruck die möglichen Höchstsätze zum Tragen. Dafür sprach sich der Stadtsenat in seiner Sitzung am Mittwoch mehrheitlich aus. Der Gemeinderat muss dem Beschluss noch zustimmen.