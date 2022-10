TT-Analyse zu Peter Assmanns Abgang: Flucht ins Freie

Analyse Von Markus Schramek

Wer will ihn? Der Chefposten bei den Tiroler Landesmuseen (TLM) ist vakant und wieder zu haben. Peter Assmann, als mutmaßlicher Wunderwuzzi von Mantua nach Innsbruck geholt, haut den Hut drauf. Nur drei Jahre konnte sich der aus dem Tiroler Oberland gebürtige Kunsthistoriker im Chefsessel der TLM halten.

Ist dieser Posten etwa ein Schleudersitz? Assmanns Vorgänger Wolfgang Meighörner stolperte 2018 über (gar nicht allzu) kritische Aussagen im TT-Interview in Richtung Land Tirol und Verein Landesmuseum Ferdinandeum. Auch Assmann stolperte in erster Linie über sich selbst. Sein Führungsstil brachte binnen weniger Monate nach Amtsantritt die Belegschaft dermaßen gegen ihn auf, dass diese den Konflikt geradewegs zu Kulturlandesrätin Beate Palfrader trug. Diplomatie war ganz sicher nicht Assmanns Stärke. Er geriet zunehmend in Isolation.

Der Frust des baldigen Ex-Direktors ist verständlich, unschuldig ist er daran keineswegs. Ob es aber klug ist, gerade jetzt alles hinzuwerfen, da in der Landesregierung das politische Personal komplett neu zusammengewürfelt wird? Assmann hätte einen Neuanfang mit neuen Entscheidungsträgern zumindest versuchen können. Mit seiner Flucht ins Freie, zwei Jahre vor Ablauf seines Vertrages, bringt er die Museumsverantwortlichen in Verlegenheit. Eiligst wird dem Chef des Volkskunstmuseums, Karl C. Berger, interimistisch noch zusätzlich die TLM-Führung umgehängt. Dem Mann kann man nur gute Nerven wünschen.

Im Ferdinandeum mag nach Assmanns Abgang Ruhe einkehren. Doch nun muss erneut jemand gefunden werden, der sich folgenden Job antun will: fünf museale Häuser samt deren Belegschaft zu leiten, Ausstellungen aus dem Boden zu stampfen, die zum Gang ins Museum animieren, sowie einen Umbau im Ausmaß von an die 40 Millionen Euro zu managen, so er tatsächlich kommt.

Nächstes Jahr wird der Verein Ferdinandeum 200 Jahre alt. Allzu rauschend dürften die Festivitäten nicht ausfallen.