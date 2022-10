Eine Viertelmillion für ein Missgeschick der Feuerwehr Lienz

Lienz – Diese Routine-Zugsübung im Stadtgebiet von Lienz wird es in die Chronik der Freiwilligen Feuerwehr schaffen: Am Abend des Mittwoch, 12. Oktober, rückten die Einsatzkräfte aus, um nach dem erfolgten Umbau eines Gebäudes darin den Ernstfall zu üben. Schon bei der Anfahrt der Drehleiter „DLK 3.0“ geschah ein Missgeschick: Der Fahrer übersah das Vordach aus Stahl über einer Eingangstüre auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Nicht nur der bei der Fahrt auf dem Führerhaus aufliegende Tragkorb wurde beim Aufprall nach hinten verschoben und schwer beschädigt. Auch das erste Gelenk des Auslegers wurde durch die Stauchung stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Kosten für die Reparatur dieser Schäden belaufen sich insgesamt auf rund 220.000 Euro. Der Gemeinderat hat diese Summe in seiner jüngsten Sitzung einstimmig freigegeben.