Schülerbus in Pflach von Zug erfasst: Busfahrer in Klinik verstorben

Pflach – Donnerstagfrüh kurz nach 7 Uhr war es in Pflach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Güterzug gekommen. Der Linienbus, in dem sich neben dem Buslenker noch ein 13-jähriger Bub und seine elf Jahre alte Schwester befanden, war von Reutte kommend in Richtung Pinswang unterwegs, als er am unbeschrankten Bahnübergang über die Gleise setzte. In dem Moment kam ein Güterzug – bestehend aus zwei Lokomotiven und drei Doppelwagons – in Richtung Vils angefahren. Trotz eingeleiteter Schnellbremsung konnte die Kollision nicht verhindert werden. Der 45-jährige Busfahrer erlag am Donnerstagabend seinen Verletzungen in der Klinik Innsbruck. Die beiden Kinder wurden schwer verletzt.