Hotelmitarbeiterin in Längenfeld von Betrunkenem bedroht

Längenfeld – Ein schwer betrunkener Mann hat am Mittwochabend eine Hotelmitarbeiterin in Längenfeld bedroht. Als die Frau gegen 20.10 Uhr die Polizei alarmierte, gab sie an, dass der Mann sie mit dem Umbringen bedroht habe. Weiters habe er mehrere Barhocker beschädigt. Zudem drohte der Mann, mit dem Auto nach Sölden zu fahren, um dort in einer Diskothek andere Personen zu verletzen.