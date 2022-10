Ein Jung-Hai vor Eiszeit bei Adlern: Kerber soll in Kitzbühel Spielpraxis sammeln

Der junge Haie-Heimkehrer Noah Kerber (l.) soll in Kitzbühel Eiszeit sammeln.

Innsbruck – Das lange Warten auf den ersten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison hat für Noah Kerber ein Ende. Der 19-jährige Tiroler, der im Sommer von Red Bull Salzburg zu den Innsbrucker Haien zurückkehrte, war in den vergangenen Wochen mit einer persönlichen Zahlungsaufforderung (Stichwort Ausbildungsentschädigung) seitens der Bullen konfrontiert. Nun wurde offenbar eine Lösung gefunden und Kerber trainiert seit Beginn dieser Woche beim EC Kitzbühel mit. Bei den Adlern, die heute beim Farmteam des KAC im Einsatz sind, soll er als „B-Lizenz“-Spieler, der jederzeit wieder zu den Haien zurückkehren kann, vorerst Spielpraxis in der Alps Hockey League sammeln. Eine Entscheidung, die Kitz-Headcoach Marco Pewal trifft.