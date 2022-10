Ursache von Brand in der Museumstraße in Innsbruck geklärt

Die Feuerwehren standen am Dienstag in der Innsbrucker Innenstadt im Großeinsatz.

Innsbruck – Die Ursache des Dachstuhlbrandes in der Museumstraße in Innsbruck am Dienstag dürfte geklärt sein.

Wie die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, haben Flämmarbeiten im Bereich der betroffenen Dachterrasse „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ das Feuer ausgelöst. Die durch den Brand in Mitleidenschaft gezogenen Wohnungen sind wieder bewohnbar.