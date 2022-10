68-Jährige bei Fahrrad-Kollision in Innsbruck verletzt, Unbekannte gesucht

Innsbruck – Nach einem Unfall in Innsbruck am Donnerstag, bei dem eine 68-jährige Radfahrerin verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen und einer bisher unbekannten Beteiligten.

Zu dem Unfall kam es gegen 15 Uhr auf der Karwendelbrücke. Die 68-Jährige radelte in südliche Richtung, eine bisher unbekannte Frau fuhr mit ihrem Fahrrad in die entgegengesetzte Richtung. Die Unbekannte wich nach links aus, um an einer auf dem Boden sitzenden Person vorbei zu fahren. Dabei kollidierte sie mit dem Rad der 68-Jährigen. Diese stürzte und fiel nach links auf den Rad- und Gehweg. Sie wurde leicht verletzt. Die unbekannte Radfahrerin fuhr ohne anzuhalten weiter.