Sebastian Kurz, das Audiofile und der Kronzeuge

Wien, Innsbruck – Die Positionen in der ÖVP-Inseratenaffäre sind bezogen. Da Thomas Schmid, der als Kronzeuge anerkannt werden will und seine früheren Weggefährten schwer belastet. Dort die türkisen Spitzen Sebastian Kurz und Wolfgang Sobotka, die an der Glaubwürdigkeit Schmids sägen und so den Kronzeugenstatus des Belastungszeugen verhindern wollen.