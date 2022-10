Angeblicher Hitlergruß: Anklägerin plädierte für Freispruch

So schnell kann’s gehen. Nach Streitigkeiten mit einem degradierten Mitarbeiter im Juli fand sich gestern ein 31-jähriger Teamleiter am Landesgericht vor dem Schwurgericht wieder. Grund: Nachdem der Chef aufgrund des Zwists sogar die Polizei in die Firma rufen musste, hatte der einvernommene Mitarbeiter gegenüber den Beamten auch ausgesagt, dass der Teamleiter im Sommer zuvor den Hitler-Gruß vor ihm ausgeführt habe. Ob letztlich mit Kalkül oder nicht: Der Mitarbeiter wusste offenbar um die Vergangenheit des Teamleiters, an deren Ende im Jahr 2020 eine Verurteilung wegen NS-Wiederbetätigung stand – ein Jahr Haft waren dazu noch offen.