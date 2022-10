„Black Adam“: Fliegender Muskelprotz als Held der Straße

Dwayne „The Rock“ Johnson (r.) steigt als „Black Adam“ in die DC-Superhelden-Arena, Doctor Fate (Pierce Brosnan) steht ihm beratend zu Seite. © Warner

Von Marian Wilhelm

Innsbruck – Nach 4600 Jahren Tiefschlaf braucht „Black Adam“ schon mal ein wenig Nachhilfe im Auftreten der Superhelden von heute. Sein jugendlicher Fan Amon rät ihm zu einem flotten Spruch. Dessen Mutter Adrianna (Sarah Shahi) hingegen zu einer gewaltfreien Erziehung. Das verwirrt den Muskelprotz zunächst. Was er bis dahin noch nicht weiß, die Zeiten haben sich gewandelt. Auch für fliegende Kraftpakete mit Blitzschlagkräften. Ganz ohne Gewalt läuft es natürlich auch im 21. Jahrhundert nicht. Tödliche Gewalt jedenfalls lehnt inzwischen aber auch die Justice Society of America ab – und fordert von antiken Heroen wie Black Adam dahingehend Einsicht.

Die Society plant schließlich so etwas wie ein Superhelden-UNO-Mandat, das Adam in die Schranken verweisen soll. Chefverhandler ist Hawkman (Aldis Hodge) mit Unterstützung der Jung-Heroes Atom Smasher (Noah Centineo) und Cyclone (Quintessa Swindell). Der alte weiße Doctor Fate (herrlich trocken: Pierce Brosnan als nette Variante von Marvels Dr. Strange) steht beratend zur Seite. Doch Adam als Beschützer des afrikanisch-ägyptischen Fantasie-Staates Kahndaq und die einfachen Leute von der Straße stellen das internationale Gerechtigkeits-Mandat in Frage. Adam ist ihr Held. Und der kämpft lieber seinen eigenen Kampf.

🎬 Trailer | „Black Adam“

Gegen wen, lässt das ziemlich sprunghafte Drehbuch von „Black Adam“, dem neuesten Superhelden aus dem DC-Universum, leider lange offen. Mit viel Tempo werden die Schwachstellen der Handlung ebenso überspielt wie mit ordentlich Einsatz von Deus-Ex-Machina-Erklärungen – es geht ja immerhin um Halbgötter. Zwischen Indiana-Jones-Anleihen und Stellvertreter-Schlachten der Götter, wie einst in Homers Ilias erzählt, will der Film antike Stoffe in einen modernen Fantasiestaat wie Wakanda einarbeiten. Wirklich neue Ideen hat der Blockbuster dafür aber keine.

Spannender an dieser Origin-Story ist da schon die Selbstfindung des erweckten Helden – ein Hero, der eigentlich gar keiner sein will. Black Adam wird damit als Gegenpart zu den pseudo-aufgeklärten US-Helden von heute vorgestellt – als „Dirty Harry der Superhelden“ bezeichnet ihn etwa Regisseur Jaume Collet-Serra. Auch Black Adam lässt also lieber seiner Wut freien Lauf, ohne Rücksicht auf Moral-Gesetze. Dementsprechend schnell steigt die Opferzahl zu Beginn des Films, auch wenn es dabei stets harmlos-jugendfrei bleibt. Zuweilen stoßen höchstens überraschend schlechte gemachte CGI-Effekte sauer auf.