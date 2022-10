70 Mitarbeiter sind betroffen: Linz-Textil schließt Standort Landeck

Landeck – Es hat sich schon länger abgezeichnet, nun ist es offiziell. Die traditionsreiche Spinnerei in Landeck schließt für immer ihre Pforten, das bestätigte Linz-Textil-Vorstandssprecher Friedrich Schopf der TT. Es seien schlussendlich die exorbitanten Stromkosten gewesen, die das Unternehmen dazu gezwungen hätten, die Reißleine zu ziehen. Das Werk in Landeck wird nun mit März 2023 geschlossen. Für die 70 Mitarbeiter werden gemeinsam mit dem Betriebsrat ein Sozialplan erarbeitet.

Mit der Schließung der Spinnerei in Landeck ist die industrielle Textilproduktion in Tirol nach 120 Jahren endgültig Geschichte. In Hochzeiten hatte die Fabrik in Landeck, die 1902 eröffnet wurde bis zu 800 Mitarbeitern. Zuletzt wurden in Landeck jährlich 2500 Tonnen eines speziellen Baumwollgarns hergestellt, das von Getzner in Bludenz zu Afrika-Damast verwoben wurde. (hu)