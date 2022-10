Arbeiter (59) in Schlitters geriet in Schneidemaschine: Hand abgetrennt

Der schwere Arbeitsunfall ereignete sich gegen 11.35 Uhr in der Produktionshalle einer Firma.

Schlitters – Bei der Arbeit hat sich am Freitag in Schlitters ein 59-Jähriger die rechte Hand abgetrennt. Gemeinsam mit einem Kollegen (40) hatte der Mann in einer Produktionshalle mit einer elektrischen Schneidemaschine hantiert.