Nach Regenpause kommt der Goldene Oktober wieder zurück nach Tirol

Innsbruck, Wien – Auch wenn es gerade nicht danach aussieht. Die Aussichten für die nächsten Tage sind ziemlich sonnig. Nach einer kurzen Regenpause von Freitag auf Samstag lockern die Wolken in Tirol schon am Nachmittag wieder auf. Der Sonntag wird dann schon wieder ein richtiger goldener Oktobertag. Dazu ist es mit bis zu 23 Grad weiterhin sehr mild.

Der kräftige Südföhn sorgte am Freitag erst noch dafür, dass es trotz dichter Wolken trocken blieb. Bis zum Abend setzt von Vorarlberg her aber immer öfter Regen ein. Weiter im Osten treffen die Wolken erst gegen Abend ein und hier bleibt es noch trocken und recht freundlich. Die Tageshöchsttemperaturen zwischen 11 und 20 Grad. In Föhnlagen kann es stellenweise auch noch wärmer werden.

Goldener Oktober-Sonntag

Nass und trüb beginnt der Samstag in Tirol. Schuld ist eine Kaltfront, die von Westen her über Österreich zieht. Nach kräftigem Regen am Vormittag, lockern die Wolken im Laufe des Nachmittags vom Oberland her schon wieder auf. Bis zum Abend lassen sich überall in Tirol ein paar Sonnenstrahlen erhaschen. Der Wind weht erst schwach aus unterschiedlichen Richtungen, mit der Front dreht er auf West und lebt vorübergehend auf. Die Frühtemperaturen in Österreich betragen 6 bis 13 Grad, Tageshöchsttemperaturen 13 bis 20 Grad, in Tirol werden es wohl nicht mehr als 14 bis 16 Grad.

In den ersten Stunden am Sonntag halten sich in den Niederungen vereinzelt noch ein paar Nebel- oder Hochnebelbänke. Sonst setzt sich die Sonne rasch durch und meist ziehen tagsüber nur dünne Schleierwolken durch. In Tirol und Vorarlberg setzt leichter Föhn ein, sonst bleibt es überwiegend windschwach. Nach einem frischen Morgen bei 4 bis 6 Grad klettert das Quecksilber in Tirol je nach Föhn auf sommerliche 21 bis örtlich sogar 24 Grad.

Am Montag bleibt der Hochdruckeinfluss erhalten und viel Sonnenschein kündigt sich an. Die Nebelzonen dürften im Osten und Süden des Landes aber deutlich beständiger sein als zuletzt. Zudem nähert sich von Westen her eine Front mit dichteren Wolken, föhniger Wind in den Bergen hindert diese aber am weiteren Vorankommen. Abends und in der Nacht auf Dienstag wird es laut Prognosen in Tirol den einen oder anderen Regenschauer geben. Die Frühtemperaturen werden zwischen 6 und 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 16 und 23 Grad liegen.

