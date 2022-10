Drei Tote und vier Verletzte bei Brand in Süditalien

Rom/Catanzaro – Ein Brand ist in der Nacht auf Samstag in einer Wohnung in Catanzaro in der süditalienischen Region Kalabrien ausgebrochen. Dabei starben drei Menschen und vier weitere wurden verletzt. Die drei Toten sind zwölf, 14 und 22 Jahre alt, berichtete die Feuerwehr, die kurz vor 1.30 Uhr zu einem Einsatz gerufen wurde, nachdem Flammen in einer Wohnung im fünften Stock eines Gebäudes im südlichen Teil der Stadt ausgebrochen waren.