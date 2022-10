BMW iX im TT-Test: Ausfahrt im bayerischen Elektro-Flaggschiff

Inzing – Das berüchtigte „M“ ziert bekanntlich nur die Blechkleider der besonders sportlichen Autos von BMW. Das gilt freilich auch für die reinen Elektriker der Marke. In unserem Fall durften wir den BMW iX M60 ausführen, wobei das „i“ für den elektrischen Antrieb, das „X“ für die hochbeinigen SUVs und das „M“ für den besonders sportlichen Antrieb stehen. Vereint er also das Beste aus drei Welten?

Dass bei so einem Auto die Leistung im Vordergrund steht, liegt auf der Hand, weshalb wir mit den stammtischrelevanten Eckdaten beginnen wollen. Beim Druck aufs Elektro-Pedal stehen in der neuen Maßeinheit 397 kW (540 PS) zur Verfügung, die im Overboost sogar noch getoppt werden. Dann sind es nämlich 445 kW (619 PS). Auffällig ist, wie brachial der M60 die Bewegungen des rechten Fußes in Vortrieb umsetzt. Selbst bei Tempo 100 springt der immerhin 2,7 Tonnen schwere Grenzgänger wie eine Gazelle davon und kann auch mit seinen verbrennenden M-Kollegen locker mithalten. Das ist vor allem dem satten Drehmomment von 1015 Nm (bei aktivierter Launch-Control sind es 1100 Nm) geschuldet. Den Standardsprint absolviert der Elektriker übrigens in 3,8 Sekunden. Untermalt wird das ganze zudem vom eigens komponierten Enterprise-Sound, der eigens von Hans Zimmer (dem Hollywood-Komponisten) kreiert wurde. Wem das futuristische Geräusch auf die Nerven geht, der kann diesen entweder ausschalten oder von der wirklich hervorragenden Bowers & Wilkins Soundanlage – übrigens inklusive 4D-Sound, der einem beim richtigen Song die Nieren massiert – übertönen lassen.