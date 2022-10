Nach sechs Niederlagen: Höchste Zeit für die ersten Schwazer Punkte

Köflach – „Wir haben uns in der Länderspielpause ein bisschen was erarbeiten können und wollen auswärts gegen Bärnbach/Köflach unbedingt was mitnehmen“, krempelt Klaus Hagleitner, Cheftrainer von Sparkasse Schwaz Handball Tirol, die Ärmel hoch. Es wäre ja höchste Zeit, nach sechs Niederlagen in der siebten Runde der HLA-Meisterliga endlich anzuschreiben. Leicht wird’s nach einer langen Anreise nicht, zumal mit Sebastian Spendier und Armin Hochleitner zwei wichtige Säulen verletzungsbedingt fehlen.