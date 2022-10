Sainz im Schatten von Mateschitz-Tod in Austin auf Pole

Austin – Der spanische Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat am Samstag (Ortszeit) beim Formel-1-Grand-Prix der USA die Pole Position geholt. Neben ihm in der ersten Startreihe wird am Sonntag (21.00 Uhr MESZ, live ORF 1, TT.com-Ticker) der Niederländer Max Verstappen in seinem Red Bull stehen. Das Rennen und das Wochenende steht stark im Zeichen des am Samstag eingetretenen Todes von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz.