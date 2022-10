Bioethikerin: „Es geht darum, möglichst menschenfreundlich zu sein“

Seit 15 Jahren besteht das Netzwerk für Bioethik an der Med Uni. Was ist gelungen?

Was sind die Zukunftsfragen der Bioethik?

Werner-Felmayer: Eine davon ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Medizin. Die Technologie soll für Menschen hilfreich sein. Sie hat aber auch Potenzial, zu schaden. Wir müssen diese Zusammenhänge verstehen lernen. Ein weiteres Thema ist eine zunehmende Skepsis bis hin zur Ablehnung von Wissenschaft. Um dieser zu begegnen, braucht es Vermittlung, wie Wissenschaft funktioniert, was sie leisten kann und was nicht. Schwierig ist der Umgang mit Verschwörungstheorien, die auch gefährlich sein können.