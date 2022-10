Warum Kinder und Jugendliche anders schlafen als Erwachsene

In den ersten Jahren kämpfen viele Eltern mit den oft kurzen Schlafphasen ihrer Kinder. Bis zum Jugendalter entwickelt es sich dann in die andere Extremrichtung und die Pubertiere wollen gar nicht mehr aus den Federn kommen. Warum das so ist, erklärt Schlafmedizinerin Barbara Schneider. Sie spricht darüber, was es mit sozialem Jetlag bei Jugendlichen auf sich hat, wie man krankhaften Schlaf bei Kindern erkennt, warum die Kleinen plötzlich mit dem Schnarchen anfangen und warum Hyperaktivität oft mit dem Schlaf zu tun hat.