Trotz eines frühen Rückstands feierte die WSG Tirol einen auch in der Höhe verdienten 5:1-Sieg in Hartberg. Und auch wenn man mit Begrifflichkeiten wie „Lieblingsgegner“ vorsichtig sein sollte, war der fünfte „Dreier“ in Serie ein klares Zeichen dafür, dass die Hartberger den Wattenern einfach liegen.