Schweizer Odermatt führt bei Riesentorlauf in Sölden, Feller Fünfter

Der Schweizer Gesamtweltcup-Titelverteidiger Marco Odermatt führt beim Riesentorlauf in Sölden nach dem ersten Durchgang souverän vor Lucas Braathen (NOR) und Zan Kranjec (SLO). Bester Österreicher: der Tiroler Manuel Feller auf Platz fünf. Mit uns seid ihr bei der Entscheidung am Rettenbachferner live dabei (Start 2. Durchgang: 13.00 Uhr).