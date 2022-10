Steirer bei Treibjagd von Querschläger am Kopf getroffen

Ilztal – Ein 34-jähriger Steirer ist am Samstagnachmittag bei einer Treibjagd in Ilztal (Bezirk Weiz) von einem Querschläger am Kopf getroffen und verletzt worden. Laut Polizei dürfte ein 70-Jähriger mit einer Schrotflinte einen Hasen geschossen haben. Unmittelbar darauf sei der 34-Jährige am Kopf getroffen worden, er dürfte Verletzungen im Bereich des Auges erlitten haben. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (APA)