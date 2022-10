Tirol bilanziert Sommersaison positiv, Plus bei Nächtigungen

Die Tirol Werbung veröffentlichte am Sonntag nach fünf von sechs Monaten der Sommersaison eine „Zwischenbilanz. So verzeichnete man 20,1 Mio. Übernachtungen, was einem Plus von 14,9 Prozent gegenüber 2021 und von 1,5 Prozent gegenüber 2019 entspricht.