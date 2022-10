Anonymer Unternehmer beschuldigt Wallner: Identität der WKStA bekannt

Der Mann habe von der WKStA bereits eine Ladung zur Zeugeneinvernahme erhalten, hieß es in dem Bericht. Der Manager hatte in einer eidesstattlichen Erklärung gegenüber den Vorarlberger Nachrichten sinngemäß erklärt, dass Wallner Gegenleistungen für Inserate in der mittlerweile eingestellten Zeitung des Wirtschaftsbunds ("Vorarlberger Wirtschaft") angeboten habe. Der Landeshauptmann bestritt dies vehement. In einem APA-Interview sprach er zuletzt von einer "glatten Lüge". "Ich weiß, was ich tue und was ich nicht tue", stellte Wallner dezidiert fest und bedauerte: "Gegen anonyme Vorwürfe kann man am allerwenigsten tun."