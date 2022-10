Ruf nach Hilfe für die Imster Bergrettung

Tarrenz, Imst – Sie sind Idealisten und Bergfexe – vor allem aber eine unverzichtbare, weil im alpinen Bereich einzige Rettungsorganisation: die Bergretter. Die Imster Ortsstelle hielt am Freitag ihre jährliche Versammlung in Tarrenz ab. Von 33 Einsätzen mit 243 Einsatzstunden wusste Obmann Helmut Knabl zu berichten. Für den Pistenrettungsdienst wurden 50 Einsätze mit 582 Stunden und elf Abtransporten durchgeführt. Das werde zwar alles abgegolten, aber Freiwilligkeit unter dem Einsatz des eigenen Lebens und auch das persönliche finanzielle Engagement bei den 67 Mitgliedern (53 aktiv, sechs passiv, acht Anwärter) für manche eigene Ausrüstung sind Voraussetzung.

Zwar hat die Imster Ortsstelle verhältnismäßig eine kleine Region abzudecken, aber ihr lang gehegter Wunsch ist groß: endlich wieder eine ordentliche Heimstatt zu haben. Derzeit ist man in der Garage der Imster Bergbahnen untergebracht, das Auto steht in der Tiefgarage beim Pflegedorf in der Stadtmitte, nach Einsätzen wird die Ausrüstung im Freien am Sonneparkplatz gewaschen und getrocknet.